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السبت، 19-06-2021 09:39 ص

لأول مرة .. الهيبة بالنسخة الهندية

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الوكيل الإخباري _ بعد النجاح الذي حققه مسلسل “الهيبة” بأجزائه الأربعة في الدول العربية يبدو أن شهرته وصلت إلى بوليوود، فقد تمت دبلجة المسلسل بجزئيه الأول والثاني إلى اللهجة الهندية وجاري العمل على تحضير الجزء الثالث والرابع.


ويعرض المسلسل حالياً بنسخته الهندية لأول مرة يومي الخميس والجمعة  الساعة 2 مساء على شاشة mambomototv

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ويتواصل تصوير مسلسل “الهيبة” بجزئه الخامس منذ بداية شهر أيار/ مايو.

 

ومن المقرّر أن يعرَض في موسم الخريف، وبات معلوماً أن الممثلة اللبنانية إيميه صيّاح انضمت إلى فريق العمل، لتلعب البطولة مع الفنان السوري تيم حسن بدور “جبل شيخ الجبل”.

 

 

المصدر : الامارات نيوز 


 




 

 


 

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