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الثلاثاء، 01-06-2021 12:18 م

أويس مخللاتي يسخر من الهيبة بهذه الطريقة

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الوكيل الإخباري - جدل واسع أثاره الممثل السوري أويس مخلّلاتي بعد كشفه عن تفاصيل عن شخصية "صخر" في مسلسل "الهيبة" وذلك بعدما تم الاستغناء عنه في الموسم الخامس.

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وحسم اويس قصة غيابه عن العمل والتي كانت إما ان يسافر او يقتل، من خلال صور من كواليس تصوير المسلسل تظهر قبر يحمل اسم "صخر شيخ الجبل"، الامر الذي أحدث ضجة كبيرة بين متابعيه.

ويظهر في الصور انتهاء دوره بالمسلسل بموته، ما دفع اويس الى السخرية من القصة وعلّق على الأمر قائلاً: "في أبيخ" و"مهزلة"، في إشارة إلى أن طريقة إنهاء دوره سيئة وغير مقنعة.

 

وكان النجم السوري كشف قبل فترة في منشور عن وجود خلافات بينه وبين المنتج المنفّذ ومدير التسويق في شركة "الصباح إخوان"، ثم عاد وحذف المنشور بعد ساعات.

 

 

المصدر - لبنان 24 



 




 

 


 

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