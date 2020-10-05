لبنانية تبهر حكام ذا فويس إسبانيا بصوتها وتتأهل للبرنامج - فيديو

الوكيل الاخباري - تمكنت الفنانة اللبنانية، سيڤين أبي عاد، من التأهل للمنافسة في برنامج اكتشاف المواهب الغنائية "ذا فويس"، بعدما أبهرت حكامه بصوتها.
وأدت أبي عاد أغنية "Hymne à l'amour" للمغنية الفرنسية، إديث بياف، بإحساس مرهف، ما دفع المدربين الثلاثة في لجنة التحكيم في مرحلة "الصوت وبس" من "ذا فويس" إلى الالتفات نحوها وطلب منها الانضمام إلى فريقهم.
واعتبر أعضاء لجنة تحكيم البرنامج أن موهبة سيفين أبي عاد "مختلفة عن الآخرين وفريدة من نوعها"، بحسب تعبيرهم، وأشاد المدرب أنطونيو بدقة التزامها بالنوتة الموسيقية، خاصة مع البدء بالعزف على آلة البيانو.
كما أنها غنت على مسرح "ميوزك هول" لسنوات، ودعمت فرقة "هارت بيت" مشاركة معها منذ انطلاقها في حفلاتها الريعية.
وبلغت سيفين أبي عاد قمة نجاحها في لبنان مع إطلاقها ألبومها باللغة الفرنسية تحت عنوان "Je Grandis" بالتعاون مع الفنان مايك ماسي.
كما لاقت أغنيتها "أنا مش فناني" صدى واسعا في صفوف الجمهور، والذي عرضت فيه واقع الفن بأسلوب تهكمي.
المصدر : سبوتنك