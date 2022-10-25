لجين عمران تكشف مصدر ثروتها الكبيرة

الوكيل الإخباري - ردت الاعلامية لجين عمران لأول مرة على أسئلة المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي حول مصدر ثروتها اذ من الواضح انها أصبحت تمتلك مبلغاً مالياً كبيرا يساعدها للعيش برفاهية وأجابت أنها تعمل في مجال الإعلام منذ أكثر من 20 عاماً ومن الطبيعي ان تكون قد جمّعت من تعبها مبلغاً مالياً.



وقالت: "من رب العالمين أولا هو الرزاق الكريم، من تعب وجهد أنا صار لي 20 سنة أشتغل لا يعقل أني لا يكون عندي شيء ولا أمتلك شيئاً سيكون خللاً في إدارة شغلي وإدارتي المالية".

اضافة اعلان

الفن