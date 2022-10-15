السبت 15-10-2022
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السبت، 15-10-2022 11:31 ص

إياد نصار يصدم الجمهور ببدانته وصلعته-فيديو

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الوكيل الإخباري - صدم الممثل إياد نصار جمهوره بعد ظهوره الأخير في لقطات انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بدا فيها مختلفاً بسبب الوزن الزائد والصلع.

ويخوض نصار تجربة فنية جديدة، حيث بدا بديناً وأصلعاً، وشبهه كثيريون بتوم كروز في فيلم تروبيك ثاندر.

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ويُشارك نصار في فيلم "المطاريد" ضيف شرف، ويجسد دور صاحب ناد كرة القدم "ألفا" منافس فريق المطاريد والذي يسعى للاستيلاء عليه، في إطار كوميدي خفيف.

 

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