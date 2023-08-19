السبت 19-08-2023
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السبت، 19-08-2023 11:24 ص

لحن لمحمد عبد الوهاب في أغنية جديدة لمحمد حماقي

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الوكيل الإخباري- بإهداء إلى روح موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب" افتتح النجم محمد حماقي أغنيته "دة قلبي دة"، مشيراً إلى استخدامه جملة لحنية للموسيقار الراحل في الأغنية الجديدة.

وضمّن حماقي في أغنيته، الجملة اللحنية التي جاءت في رقصة النجم الراحل رشدي أباظة في فيلم "الزوجة 13"، في مشهد احتفاله بعيد ميلاده وسط زوجاته السابقات

أغنية "دة قلبي دة" من ألحان محمد عبد الوهاب، أحمد إبراهيم ومن كلمات أمير طعيمة وتوزيع تميم، وهذه الأغنية هي الرابعة من ألبوم محمد حماقي الجديد إذ طرح سابقاً "ليمون نعناع" و"حبيت المقابلة" و"مش كفاية فراق".

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