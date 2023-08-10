"لمة الحبايب" .. جديد الفنان رامي عياش

الوكيل الإخباري- طرح الفنان رامي عياش أغنيته الجديدة التي تحمل اسم «لمة الحبايب»، وفاجأ بها جمهوره ومتابعيه على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب والمنصات الرقمية ومحطات الراديو.



يشارك رامي عياش في أغنية لمة الحبايب زوجته مصممة الأزياء داليدا عياش كمويل، ويتعاون في الأغنية مع الشاعر محمد الرفاعي وتدعو الأغنية إلى لم الشمل عن طريق التجمعات، واللمة، والتقارب بين الأهل والأحباب والأصدقاء، فوجودهم يجعل لحياتنا قيمة.



صدى البلد



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