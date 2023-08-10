الخميس 10-08-2023
الوكيل الاخباري

العثور على جثة ثلاثيني مطعون في عمّان والقبض على الفاعل

القضاة يتفقد جمرك مطار الشحن والمنطقة الحرة المشتى والركاب

نابلس .. تشييع جثمان الشهيد أمير خليفة

الإحصاءات :انخفاض الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي 3.18%

مستشفى البشير يرد على ما أثير حول فقدان طفل كليتيه بسبب المواعيد الطويلة

التضخم في الأردن يرفع ويصل لـ 2.68% خلال 7 شهور

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك

سلاح الجو الملكي يفتح التسجيل لمرشحي الطيران - تفاصيل

الجيش يطرح عطاء لشراء 10 صهاريج وقود

إصابة 3 شبان في القدس خلال اعتداء للمستوطنين

الخميس، 10-08-2023 11:42 ص

"لمة الحبايب" .. جديد الفنان رامي عياش

225


الوكيل الإخباري- طرح الفنان رامي عياش أغنيته الجديدة التي تحمل اسم «لمة الحبايب»، وفاجأ بها جمهوره ومتابعيه على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب والمنصات الرقمية ومحطات الراديو.

يشارك رامي عياش في أغنية لمة الحبايب زوجته مصممة الأزياء داليدا عياش كمويل، ويتعاون في الأغنية مع الشاعر محمد الرفاعي وتدعو الأغنية إلى لم الشمل عن طريق التجمعات، واللمة، والتقارب بين الأهل والأحباب والأصدقاء، فوجودهم يجعل لحياتنا قيمة.

صدى البلد

اضافة اعلان

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
262796-1776562520

موعد طرح أغنية "مين دة" لـ خالد سليم

تفسير_حلم_سماع_خبر_وفاة_شخص_حي

وفاة فنانة وشقيقها بظروف غامضة -صورة

1013318542_0_0_2816_2112_1920x0_80_0_0_d1169fdfc9f418c070ef7a33e9896b73

نقابة الموسيقيين في مصر تصدر بيان

221__20_04_2017_17_01_41_16-w1920

الكويت تمنع عرض فيلمين لمخالفتهما الآداب والعادات والتقاليد

image_750x500_61e4c418dd4ce

شاهد : صورة بالذكاء الاصطناعي تجمع دنيا وإيمي سمير غانم بوالدتهما دلال عبد العزيز

الفنان-محمد-رياض

حقيقة وفاة الفنان المصري الشهير محمد رياض

أخبار متعلقة
262796-1776562520

موعد طرح أغنية "مين دة" لـ خالد سليم

2023831685971Z

نصف مليون مشاهدة خلال ساعات.. "رياح الحياة" جديد حمزة نمرة

file

العثور على فنان مصري متوفياً في منزله -صورة

204643_1_1596818637

بمناسبة ذكرى انفجار مرفأ بيروت .. ماجدة الرومي تصدر أغنية - فيديو

97ee28c48c65216bb4c3764bd26b2def

"هلا بيك يا مدلع" .. جديد الفنان أحمد سعد

7504326-373844291

تامر حسني : هذه الاغنية الأكثر تعبيراً عن حالتي النفسية حالياً