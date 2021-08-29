لشدة حبها لهما .. أكسسوار لازم دلال عبد العزيز يربطها بـ ميرفت أمين ورجاء الجداوي - صور

الوكيل الإخباري - يعرف الجمهور المصري مدى علاقة الممثلات المصريات ميرفت أمين والراحلتين دلال عبد العزيز ورجاء الجداوي والتي كنّ دائماً يتحدثن عنها في الإعلام وفي المقابلات وصداقتهنّ كانت دائماً حديث المتابعين.

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دائماً يقدمن الهدايا لبعضهنّ البعض تعبير منهنّ على حبهنّ لبعضهنّ ومن بين هذه الهدايا مسبحة اختارتها دلال عبد العزيز باللون الأحمر تتضمن خرزة زرقاء وعليها أول حرف من إسم كل واحدة من هنّ "د" اول حرف من إسم دلال و "م" أول حرف من إسم ميرفت و"ر" أول حرف من إسم رجاء الجداوي وكانت لاتزال تحتفظ بها منذ اكثر من 12 عاما.



بالإضافة الى أنهنّ يخترن المجوهرات ايضا من الصيغة هدايا في عيد الحب وأعياد الميلاد.



الصداقات الحقيقية لا تموت وميرفت أمين ستفتقد للأيام التي جمعتهن وستواسيها الذكريات الجميلة.













المصدر - الفن