السبت 28-08-2021
الوكيل الاخباري

تفاصيل وفيات واصابات كورونا في الاردن اليوم

واشنطن تضيف قواعد جديدة لاستضافة الأفغان

الآلاف يتظاهرون في برلين ضد قيود كورونا

بريطانيا وألمانيا تسعيان لنهج مشترك لمجموعة السبع إزاء طالبان

دورة حول الإعلام الرقمي لتنمية مهارات التواصل الاجتماعي بالكرك

توضيح حول ايجاز كورونا الحكومي اليوم

بريطانيا تعلن مغادرة آخر رحلة إجلاء للمواطنين الأفغان من كابول

تمديد مدة تقديم طلبات الموازي في الأردنية 24 ساعة

أزمة الوقود.. إصابة 5 اشخاص في اشتباكات دامية بلبنان

مصرع 21 شخص إثر غرق قارب ركاب شرقي بنغلاديش

السبت، 28-08-2021 04:54 م

درة التونسية تستذكر دلال عبد العزيز بكلمات مؤثرة - صورة

489002Image1-1180x677_d


الوكيل الإخباري - إستذكرت الممثلة التونسية درة الممثلة المصرية الراحلة دلال عبد العزيز، مؤكدة أنه من الصعب فراقها، وأن دلال كانت بمثابة والدة لها وذلك عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.

اضافة اعلان

 

وعلقت درة قائلة : الله يرحمها، كم هو صعب أن أصدّق أنّك لم تعودي موجودة بيننا، أنا حزينة من قلبي يا من كنتي من أحنّ وألطف وأطيب الناس يا من كنتي بمثابة الأم الحبيبة.

 

وأضافت درة : الله يرحمها ويجعل مثواها الجنّة بقدر ما كانت محبّة للخير وصاحبة واجب، الله يرحم الفنانة الكبيرة المتميزة جدا دلال عبد العزيز والله يرحم حبيب عمرها سمير غانم وخالص العزاء لأخواتي حبيباتي دنيا وإيمي سمير غانم ولكل الأسرة الله يرحمها ويلهمهم الصّبر والسلوان .

 


 

المصدر - الفن 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
10286111-1835538170

جواهر الكويتية تكشف عن معاناتها من مرض السرطان - فيديو

p08c97jh

كارمن لبّس تتضامن مع أمل عرفة بعد انسحابها من حارة القبة

1000-2

بلقيس فتحي تحتفل بيوم المرأة الإماراتية - فيديو

فلفلفلف

تعرف على جديد الفنانة نادية الجندي

1-200-730x438

الفنانة لطيفة تشارك متابعيها بأحدث ظهور لها - صور

Untitled-1-228

سحب شهادة الدكتوراة من محمد رمضان

أخبار متعلقة
٢-7-730x438

منى زكي تستذكر والدها بكلمات مؤثرة - صورة

بللل

هالة صدقي تنشر رسالة مؤثرة لوالدتها الراحلة - صورة