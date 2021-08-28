درة التونسية تستذكر دلال عبد العزيز بكلمات مؤثرة - صورة

الوكيل الإخباري - إستذكرت الممثلة التونسية درة الممثلة المصرية الراحلة دلال عبد العزيز، مؤكدة أنه من الصعب فراقها، وأن دلال كانت بمثابة والدة لها وذلك عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.

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وعلقت درة قائلة : الله يرحمها، كم هو صعب أن أصدّق أنّك لم تعودي موجودة بيننا، أنا حزينة من قلبي يا من كنتي من أحنّ وألطف وأطيب الناس يا من كنتي بمثابة الأم الحبيبة.

وأضافت درة : الله يرحمها ويجعل مثواها الجنّة بقدر ما كانت محبّة للخير وصاحبة واجب، الله يرحم الفنانة الكبيرة المتميزة جدا دلال عبد العزيز والله يرحم حبيب عمرها سمير غانم وخالص العزاء لأخواتي حبيباتي دنيا وإيمي سمير غانم ولكل الأسرة الله يرحمها ويلهمهم الصّبر والسلوان .







المصدر - الفن