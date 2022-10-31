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الإثنين، 31-10-2022 12:34 م

لهذا السبب.. ناديا الجندي تتصدر الترند-صورة

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الوكيل الإخباري - تصدّرت الممثلة المصرية نادية الجندي الترند في الساعات الأخيرة على محرّك البحث غوغل بمحاولة من الجمهور معرفة عمرها الحقيقي، خصوصاً بعد سؤال الإعلامية المصرية أسماء أبراهيم لها عند إستضافتها في برنامج "حبر سري" على قناة "القاهرة والناس".

ورداً على التخمينات، شاركت نادية الجندي المتابعين صورة تحتوي على عدة صور لها من أفلامها، وعدة مقولات إشتهرت بها، عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، ومن هذه الأعمال: " أنا براوية ومحدش يقدر عليا، سلملي على البتنجان، كله نونون تعالى ما اقولكشي، كله ماشين أنا نعمة الله والأجر على الله".

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وعلقت على هذه الصور بأسماء الأفلام ومنها:" الباطنية و وكالة البلح والمدبح و خمسة باب وبونو بونو".

 


 

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