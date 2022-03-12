ليلى علوي في أول ظهور لها بعد إصابتها - فيديو

الوكيل الإخباري - في أول ظهور إعلامي للفنانة ليلى علوي بعد حادثة إصابتها بقطع في الكف نتيجة انفعالها في أحد المشاهد من مسلسلها الرمضاني الجديد"دنيا تانية"، حرصت الفنانة ليلى علوي على طمأنة الجمهور حول الإصابة التي تعرضت لها.



وقالت ليلى في برنامج "الدوم" الذي تشارك ضمن لجنة تحكيمه، إنها تعرضت لقطع في كف اليد، وهو ما استلزم غرزتين في الشريان و9 غرز في جلد اليد.

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وأكدت أنها بخير وتتوجه بالشكر لمن حرصوا على الاطمئنان على سلامتها، وليمازحها مقدم البرنامج الفنان الشاب يوسف عثمان قائلاً إن كل العظماء تعرضوا للإصابة في اليد أثناء التمثيل مثل ليوناردو دي كابريو وليلى علوي.





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