السبت 12-03-2022
الوكيل الاخباري

الكهرباء الوطنية: نتوقع تسجيل حمل كهربائي يصل الى 3500 ميغاواط

الأمانة : جميع الطرق في عمّان سالكة

1277 أردنيا غادروا أوكرانيا لدول مجاورة و452 منهم وصلوا الأردن

الجيش الروسي يتقدم صوب كييف.. ويعلن خسائر أوكرانيا

راصد جوي يتوقع تساقطاً للثلوج وأجواء شديدة البرودة الثلاثاء القادم

قرار هام من التعليم العالي حول الرسائل الجامعية ومشاريع التخرّج

وفيات السبت 12-3-2022

السفيرة قعوار تثمن الدعم المقر للأردن في موازنة أميركا 2022

المؤسسة الاستهلاكية المدنية تحدد كميات السلع المباعة للمواطنين

مقترح بربط التعرفة الكهربائية بالأوقات والعطل - تفاصيل

السبت، 12-03-2022 01:06 م

ليلى علوي في أول ظهور لها بعد إصابتها - فيديو

311917_0


الوكيل الإخباري - في أول ظهور إعلامي للفنانة ليلى علوي بعد حادثة إصابتها بقطع في الكف نتيجة انفعالها في أحد المشاهد من مسلسلها الرمضاني الجديد"دنيا تانية"، حرصت الفنانة ليلى علوي على طمأنة الجمهور حول الإصابة التي تعرضت لها.

وقالت ليلى في برنامج "الدوم" الذي تشارك ضمن لجنة تحكيمه، إنها تعرضت لقطع في كف اليد، وهو ما استلزم غرزتين في الشريان و9 غرز في جلد اليد.

اضافة اعلان

 

وأكدت أنها بخير وتتوجه بالشكر لمن حرصوا على الاطمئنان على سلامتها، وليمازحها مقدم البرنامج الفنان الشاب يوسف عثمان قائلاً إن كل العظماء تعرضوا للإصابة في اليد أثناء التمثيل مثل ليوناردو دي كابريو وليلى علوي.

 

 

لها 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
8011

طوني عيسى يقلق الجمهور بعد ظهوره على كرسي متحرك - صور

232274_original

رسالة مؤثرة من أصالة لنجلها خالد الذهبي

11-104

هيا الشعيبي تعلن انتصارها على إلهام الفضالة في القضية - فيديو

492201709110844554455

شاهد.. كاظم الساهر كاد يسقط على المسرح ويكمل حفله على الكرسي

أفلام-سمير-غانم-التي-امتعنا-بها-طوال-حياته

شاهد- الإفراج عن أغنية غير معروفة لسمير غانم

image (4)

قرار جريء من بثينة رشوان بعد تشييع جثمان شقيقتها