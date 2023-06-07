ماريتا الحلاني تدخل القفص الذهبي .. اليكم الصورة الاولى من زفافها

الوكيل الإخباري- دخلت الفنانة اللبنانية ماريتا الحلاني، القفص الذهبي اليوم، حيث احتفلت بزواجها مدنيا من خطيبها كميل ابي خليل في ابوظبي بالامارات العربية المتحدة.



وشاركت ماريتا مع متابعيها على حسابها عبر انستغرام، الصورة الاولى من زفافها برفقة كميل ابي خليل، حيث ارتدت جمبسوت أبيض أنيق واعتمدت تسريحة شعر عصرية لافتة اذ وضعت قبعة على شعرها مع مكياج مميز، كما حملت باقة من الورد بيدها.

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وعلقت ماريتا على الصورة بالقول: "Happily Married!"، ليتفاعل معها عدد كبير من المتابعين الذين تمنوا لها حياة سعيدة مليئة بالحب والفرح والسعادة.









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