الأربعاء 07-06-2023
الوكيل الاخباري

إرادة ملكية مرتقبة بدعوة مجلس الأمة للانعقاد في دورة استثنائية

تأجيل جميع أقساط قروض الادخار في جامعة الحسين بن طلال

105 مليون دينار إيرادات الأراضي والمساحة حتى نهاية أيار

تهنئة للعميد بشار عبدالله الرفاعي بمناسبة الترفيع

افتتاح أول عيادة متنقلة للاقلاع عن التدخين في متنزه عمان القومي

هيئة الأسرى تُحذر من تفاقم الحالة الصحية للأسير فلاح شحادة

وزارة الزراعة تؤكد على توفر الأضاحي وبأسعار مستقرة

بلاغ مرتقب بشأن عطلة عيد الأضحى المبارك

سوريا.. درعا توجه نداء لأبنائها في الخارج

الأمانة: تحديد أماكن بيع وذبح الأضاحي الأسبوع القادم

الأربعاء، 07-06-2023 12:35 م

ماريتا الحلاني تدخل القفص الذهبي .. اليكم الصورة الاولى من زفافها

Doc-T-450817-638217228599386335


الوكيل الإخباري- دخلت الفنانة اللبنانية ماريتا الحلاني، القفص الذهبي اليوم، حيث احتفلت بزواجها مدنيا من خطيبها كميل ابي خليل في ابوظبي بالامارات العربية المتحدة.

وشاركت ماريتا مع متابعيها على حسابها عبر انستغرام، الصورة الاولى من زفافها برفقة كميل ابي خليل، حيث ارتدت جمبسوت أبيض أنيق واعتمدت تسريحة شعر عصرية لافتة اذ وضعت قبعة على شعرها مع مكياج مميز، كما حملت باقة من الورد بيدها.

اضافة اعلان


وعلقت ماريتا على الصورة بالقول: "Happily Married!"، ليتفاعل معها عدد كبير من المتابعين الذين تمنوا لها حياة سعيدة مليئة بالحب والفرح والسعادة.




الجديد

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
520232511158559873538

بسمة بوسيل تتخذ خطوة جديدة !

000

الموت يفجع الممثلة السورية نادين خوري

11_363742_original

أنغام تنعى الملحن الشاب محمد النادي بعد رحيله المفاجئ

ce8497c0f5146baa229cd7d3250f0ccd2657bd84-060623095738

أحمد العوضي يكشف كواليس خلافاته مع ياسمين عبدالعزيز

elaosboa20538

نقل الفنان محمد مهران الى المستشفى

9901941-895116891

هكذا علق محمد رمضان على انضمام جومانا مراد الى فيلمه "ع الزيرو" !

أخبار متعلقة
Fx2VtkmXoAUpcej

بحضور وزراء ..الجسمي يفتتح الحفل على انغام "يابيرقنا العالي" -فيديو

8888888888888

فيديو - تامر حسني يوجه رسالة للأردن بعد حفله أمس بمناسبة زفاف سمو ولي العهد

99a2204552f13368abbcf8d13ffd7673

"قمر حزيران" .. ملحم زين يكشف عن اغنية بمناسبة زفاف ولي العهد

245581Image1

فيديو .. ماريتا الحلاني تتحضر لحفل زفافها

10568636-1668588009

صورة- زفاف نجمة عالمية بحضور 4 أشخاص فقط!

77777777

لقطات من حفل زفاف اليوتيوبر غيث مروان وسارة الورع في دبي -فيديو