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الأربعاء، 25-05-2022 01:48 م

ما حقيقة اعتزال عبلة كامل للتمثيل؟

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الوكيل الإخباري-تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي خبر إعتزال الممثلة المصرية عبلة كاملة.

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حيث تم تداول مقاطع فيديو من لقاء عبلة كامل مع الإعلامى عماد أديب، والذي أجرى معها اللقاء في فترة تألقها في نهاية التسعينيات أي قبل أكثر من 25 عاما.


عقب انتشار شائعة اعتزال عبلة كامل ، ظهر طليقها الممثل أحمد كمال، ونفى كافة الأنباء والشائعات التي ظهرت في الساعات الأخيرة المتعلقة باعتزالها، مؤكدا أن القرار في يدها وهي من تقرر الاستمرار أو الاعتزال مؤكداً أنه أعلن أكثر من مرة أن لطليقته شرطاً واحداً للعودة إلى التمثيل، وهو انتهاء فترة كورونا بشكل كامل في مصر.

 

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