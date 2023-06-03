محمد حماقي يحيي حفل جدة بمشاركة شريف منير على الدرامز - فيديو

الوكيل الإخباري - أحيا الفنان محمد حماقي حفله الغنائي على مسرح بنش مارك في جدة، وسط حضور عدد كبير من الجمهور، وقدم حماقي عدداً كبيراً من أغانيه الشهيرة، والتي تفاعل معها الجمهور، ومنها "ما بلاش"، "ياستار"، "أدرينالين"، "لا ملامة"، "أحلى حاجة فيكي"، "زيها مين"، "أجمل يوم" وغيرها.



وفاجأ الفنان شريف منير الجمهور بصعوده على مسرح بنش مارك، واستقبله حماقي قائلا: "إحنا كسبنا شريف منير في مجال التمثيل نجم كبير جدًا، مكانش ينفع متبقاش موجود في حياتنا، بس خسرناه في المزيكا".

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وأضاف: "شريف مزيكاتي كبير أوي ودرامز جامد جدًا، ولازم يلعب معانا أغنية".

ومن جانبه، أعرب شريف منير عن سعادته قائلا: "شرف عظيم أبقى واقف مع حماقي لإنه فنان محبوب وجميل وملتزم وأخلاقه عالية، وأحب أنتهز الفرصة وأوجه حب وامتنان وتقدير لسمو الأمير محمد بن سلمان على التطور الكبير اللي عمله في المملكة".



وتابع: "وأوجه الاحترام والتقدير والحب لشعب المملكة اللي استقبل التطوير ده بمنتهى العقل والحكمة".





لها