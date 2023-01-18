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الأربعاء، 18-01-2023 12:07 م

محمد رمضان ينشر فيديو من كواليس تصوير مسلسله الرمضاني

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الوكيل الإخباري-نشر الفنان محمد رمضان على حسابه الخاص بـ"فيسبوك" مقطع فيديو من كواليس تصوير مسلسل "جعفر العمدة"، الذي يخوض به السباق الرمضاني 2023.

وظهر رمضان في الفيديو بملابس الشخصية التي يؤديها في العمل، حيث قام بتصوير مجموعة من فريق عمل المسلسل أثناء نومهم، وإيقاظهم بطريقته في المسلسل، وعلق على الفيديو قائلا: "اللي ناموا خدوا إيه".

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يأتي ذلك بعد إعلان محمد رمضان عن انضمام الفنان إحسان تركي إلى فريق عمل المسلسل حيث حرص على الترحيب به في أول أيام تصوير دوره، ونشر صورا تجمعهما معاً في أول يوم تصوير له.

 

 

 

 

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