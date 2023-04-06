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الخميس، 06-04-2023 03:18 م

محمد فؤاد يفجّر مفاجأة حول برنامج رامز جلال -فيديو

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الوكيل الإخباري- يحلّ الفنان محمد فؤاد ضيفاً على إحدى حلقات برنامج "العرّافة" الذي تقدّمه الإعلامية بسمة وهبة يومياً في رمضان على قناتَي "المحور" و"النهار".

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ونشرت الصفحة الرسمية للبرنامج برومو الحلقة وقد ظهر فيه فؤاد وهو يفجّر مفاجأة كبيرة تتعلق بظهوره مع رامز جلال أخيراً في برنامج "رامز نيفر إند".

وقال فؤاد في البرومو: "أنا مشوفتش أي حاجة فيها قلة أدب بصراحة وعارفين إننا رايحين لرامز جلال ودراعي كان هيتكسر وروحت وهروحله تاني".


وأشعلت تصريحات فؤاد في برومو حلقته ببرنامج "العرّافة" مواقع التواصل الاجتماعي، قبل الانتظار للتحقق من صدق تلك التصريحات حين عرض الحلقة.


وكان طبيب الفنان محمد فؤاد قد وجَّه اتهاماً مباشراً وصريحاً إلى رامز جلال، بعد تعرّض فؤاد للنزف إثر فك غِرز جرحه خلال مشاركته في برنامجه للمقالب، حيث كتب عبر حسابه في "فيسبوك" منشوراً مطوَّلاً ألقى فيه اللوم على رامز جلال لما تعرّض له محمد فؤاد من ألم ووجع ونزف، خاصَّة أن الأخير أشار في بداية الحلقة إلى أنه خصع لعملية جراحية صعبة قبل 15 يوماً.

 

 

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