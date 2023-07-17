الثلاثاء 18-07-2023
الوكيل الاخباري

ماذا اهدى أردوغان لـ بن سلمان خلال زيارته إلى السعودية

الأوقاف تدعو مرشحين لإجراء المقابلة الشخصية لوظيفة إمام - أسماء

152 ألف طالب وطالبة يتقدمون لامتحان اللغة الإنجليزية "التوجيهي" اليوم

الدولار قرب أدنى مستوى في عام

"قانونية النواب" تواصل مناقشة مشروع قانون الجرائم الإلكترونية

ارتفاع أسعار النفط عالميا اليوم

انحسار تأثير موجة الحر في الأردن اليوم

بزمن قياسي.. ضبط المعتدي على الستيني داخل بقالته في الزرقاء

الاعتداء على ستيني والسطو على بقالته في الزرقاء

اختتام فعاليات معرض إيرتاتو الدولي

الإثنين، 17-07-2023 04:49 م

محمد هنيدي يكشف تفاصيل خلافه مع عادل إمام

202371415021880D5


الوكيل الإخباري- كشف الفنان المصري محمد هنيدي حقيقة خلافه مع مواطنه النجم عادل إمام، الذي يعود إلى سنوات، لاسيما بعد رفضه المشاركة في أحد أفلام الزعيم.

وأكد هنيدي خلال حلوله ضيفاً على برنامج "حبر سري" للإعلامية أسما إبراهيم، رفضه دوراً في فيلم "بخيت وعديلة" مع عادل إمام، نظراً لعدم إعجاب هنيدي بالدور الذي أُسند إليه في الفيلم.

اضافة اعلان


وقال هنيدي: "حصل فعلاً إن بعد مشاركتي في فيلم بخيت وعديلة كان في دور، لكن لم يكن يعجبني".


وأضاف: "الناس كلها استغربت وسألتني هتعمل إيه مع أستاذ عادل"، كاشفاً كواليس اللقاء وبساطته في إخبار هنيدي للزعيم، رفضه الدور، مشيراً إلى أنه ذهب إليه، وسأله: هل تؤدي الدور إذا لم تكن تحبه؟، فأجاب بالنفي، فأخبره باعتذاره عن الدور.


ورداً على سؤال عن طبيعة علاقته بـ عادل إمام بعد ذلك الموقف، قال هنيدي: "زي الفل، ودائماً أتمنى المشاركة في عيد ميلاده".


وتابع: "عم عادل أستاذنا وكلنا خرجنا من أفلامه، والدور في بخيت وعديلة كان صغير لكن فيه شقاوة وممكن أعمل فيه حاجة".

 

من جهة أخرى، ينتظر هنيدي طرح أحدث أفلامه "مرعي البريمو" في دور العرض السينمائي بتاريخ 2 أغسطس (آب) المقبل، وطرح هنيدي بوستر الفيلم ومن قبله انتشر فيديو ترويجي، حيث يجسد فيه هنيدي شخصية بائع بطيخ، يتعرض للسرقة في السوق، لكنه يضبط اللص، ويلقنه درساً.

24

 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2023-07-17 at 10.14.24 PM

فارس الأغنية الخليجية الشاعر علي الخوار مسك ختام ليالي "جرش"

873

أحمد فهمي: بطمح إني في يوم من الأيام أعدي إيرادات المنافسين

420234102727957861184

ياسمين صبري تكشف موعد عرض فيلم "ابو نسب"

202371416184597P7

"الحب الأبدي".. ديو يجمع ماجد المهندس وأصالة نصري

الممثلة-المصرية-ياسمين-عبدالعزيز-696x464

الفنانة ياسمين عبدالعزيز تتصدر الترند .. اليك السبب

2023717122810432HJ

فيلم"المهمة المستحيلة" يتصدر شباك تذاكر السينما الأمريكية

أخبار متعلقة
1041133664_0_0_3935_2214_2072x0_60_0_0_4af4570ca3ea57997f3f387a23175385

ياسمين صبري توجه رسالة غير متوقعة للنجم عادل إمام وزوجته

2023781455981QE

عمرو أديب يكشف عن الحالة الصحية لعادل إمام

2 (1)

عادل امام وهنيدي .. كيف تفاعل نجوم الفن مع تطبيق ثريدز ؟

licensed-image

فنان معتزل يكشف سراً عن عادل امام

222

من خارج الوسط الفني .. من هي خطيبة حفيد الفنان عادل امام ؟

17f7f8f0-a9cf-4b9b-becf-0bd901d75b5b_913093_original

خطوبة حفيد عادل إمام والغموض يحيط بحضور "الزعيم"