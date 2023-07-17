محمد هنيدي يكشف تفاصيل خلافه مع عادل إمام

الوكيل الإخباري- كشف الفنان المصري محمد هنيدي حقيقة خلافه مع مواطنه النجم عادل إمام، الذي يعود إلى سنوات، لاسيما بعد رفضه المشاركة في أحد أفلام الزعيم.



وأكد هنيدي خلال حلوله ضيفاً على برنامج "حبر سري" للإعلامية أسما إبراهيم، رفضه دوراً في فيلم "بخيت وعديلة" مع عادل إمام، نظراً لعدم إعجاب هنيدي بالدور الذي أُسند إليه في الفيلم.

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وقال هنيدي: "حصل فعلاً إن بعد مشاركتي في فيلم بخيت وعديلة كان في دور، لكن لم يكن يعجبني".



وأضاف: "الناس كلها استغربت وسألتني هتعمل إيه مع أستاذ عادل"، كاشفاً كواليس اللقاء وبساطته في إخبار هنيدي للزعيم، رفضه الدور، مشيراً إلى أنه ذهب إليه، وسأله: هل تؤدي الدور إذا لم تكن تحبه؟، فأجاب بالنفي، فأخبره باعتذاره عن الدور.



ورداً على سؤال عن طبيعة علاقته بـ عادل إمام بعد ذلك الموقف، قال هنيدي: "زي الفل، ودائماً أتمنى المشاركة في عيد ميلاده".



وتابع: "عم عادل أستاذنا وكلنا خرجنا من أفلامه، والدور في بخيت وعديلة كان صغير لكن فيه شقاوة وممكن أعمل فيه حاجة".



من جهة أخرى، ينتظر هنيدي طرح أحدث أفلامه "مرعي البريمو" في دور العرض السينمائي بتاريخ 2 أغسطس (آب) المقبل، وطرح هنيدي بوستر الفيلم ومن قبله انتشر فيديو ترويجي، حيث يجسد فيه هنيدي شخصية بائع بطيخ، يتعرض للسرقة في السوق، لكنه يضبط اللص، ويلقنه درساً.



