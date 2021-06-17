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الخميس، 17-06-2021 03:22 م

مدحت صالح يستعد لطرح 'يتقال'

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الوكيل الإخباري - يستعد الفنان مدحت صالح لطرح أحدث أغانيه "القسواني"، وهي الخامسة التي يقدمها من أغاني ألبومه "يتقال".

مدحت صالح كان قد طرح من الألبوم 4 أغاني، وهي "يتقال" كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان تامر علي، وتوزيع أحمد وجيه، و "وردي" من كلمات عمرو المصري، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع موسيقي محمد شفيق، و"جمالها حصري" من كلمات مؤمن راجح، ألحان وليد نور، وتوزيع موسيقي إسلام فتحي، و"نورتي قلبي" كلمات عمرو المصري، وألحان نديم جمال، وتوزيع ومكس ماستر أسامة كمال.

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ويضم الألبوم 14 أغنية، منها "حالتي صعبة" ، و"قربلي"، و"شوف يا معلم"، و"بالمختصر المفيد".

 

 

المصدر - مصراوي 

 




 

 


 

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