الخميس 10-06-2021
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الخميس، 10-06-2021 10:11 ص

سميرة سعيد تتصدر الترند بعد طرحها اغنيتها الجديدة

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الوكيل الإخباري - أطلقت الفنانة سميرة سعيد أحدث أغنياتها "الساعة إتنين بليل" قبل أيام فاحتلت ترند عبر وسائل السوشيال ميديا بمجرد طرحها، ومن خلال نواعم نكشف عمّا قالته سميرة سعيد عن تجربتها الغنائية المختلفة "الساعة إتنين بليل".

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ومن خلال تصريحاتها في برنامج "كلمة اخيرة"، كشفت الفنانة سميرة سعيد عن تفاصيل أغنيتها الجديدة "الساعة إتنين بليل" التي قالت عنها إنها وجدت فيها وجهتها، وأضافت أنها في كل أغنية تشعر وكأنها في مغامرة مختلفة، فهي طول الوقت تبحث عن الاختلاف.


وأشارت سميرة إلى أنها بمجرد أن استمعت لكلمات أغنيها الجديدة شعرت أنها بعيدة عن قضايا الحب، فهي تتحدث عن قصة امرأة تشعر بالملل من الوحدة التي تعيشها فتبحث دائماً عن الأصدقاء ولا تجدهم، ورسالة الأغنية أن يعتاد الإنسان أن يتعامل مع نفسه في الفرح والحزن ولا يحمل أحد همومه.

 

وكشفت الفنانة سميرة سعيد عن أنها ستطرح بقية أغنيات الألبوم على مدار موسم الصيف الحالي، على أن تطلق أغنية كل شهر حتى حلول موسم الشتاء، وسيضم الألبوم مجموعة من التجارب الغنائية المختلفة، حيث تضم أغنية تشبه أغنيات السبعينيات تنتمي لنوعية الفرانكو أراب مزيج بين الفرنسية والعربية أيضاً.

 

المصدر - نواعم 


 




 

 


 

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