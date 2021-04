مسلسلات حصرية على قناة A ONE TV في رمضان

الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان

تستعد قناة A ONE TV الأردنية الأولى للمنافسة في الموسم الرمضاني لعام 2021 بمسلسلات حصرية المسلسل السوري "باب الحاره 11" الذي يشارك فيه الفنان الاردني حسام سلطان ومسلسل "بروكار 2"بالأضافة إلى برامج منوعة مختلفة تعرض لأول مرة منها : برنامج "مقلب و زفه" الذي يستضيف اكثر من 30 فنان وفنانة من جميع أنحاء العالم العربي في إطار كوميدي .وبرنامج المسابقات اليومي “Take Off” بجوائزه العديدة والقيمة و برنامج "ستارعالعيد" الذي يستضيف فيه مقدم البرنامج الأعلامي زكريا فحام مجموعة من الفنانين .ايضاً البرنامج الديني "فليتفقهوا" بالتعاون مع دائرة الافتاء الاردنية و برنامج "للحديث بقية" بحلقات مميزة من اعداد و تقديم المحامي طارق ابو الراغب و برنامج " المؤشر الاقتصادي " من اعداد و تقديم الاقتصادي عصام قضماني .و العديد من البرامج و المسلسلات المميزة على شاشة A ONE TV كما عودتكم دائما خلال الشهر الفضيل .تسرنا مشاهدتكم على قناة A ONE TV على التردد التالي 11258H / Nilesatو كل عام و انتم بألف خير