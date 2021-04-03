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السبت، 03-04-2021 07:17 م

مسلسلات حصرية على قناة A ONE TV في رمضان

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الوكيل الاخباري - تستعد قناة A ONE TV الأردنية الأولى للمنافسة في الموسم الرمضاني لعام 2021 بمسلسلات حصرية  المسلسل السوري "باب الحاره 11"  الذي يشارك فيه الفنان الاردني حسام سلطان ومسلسل "بروكار 2" 
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بالأضافة إلى برامج منوعة مختلفة تعرض لأول مرة منها : برنامج "مقلب و زفه" الذي يستضيف اكثر من 30 فنان وفنانة من جميع أنحاء العالم العربي في إطار كوميدي . 


وبرنامج المسابقات اليومي  “Take Off” بجوائزه العديدة والقيمة  و برنامج "ستارعالعيد" الذي يستضيف فيه مقدم البرنامج الأعلامي زكريا فحام مجموعة من الفنانين . 
ايضاً البرنامج الديني "فليتفقهوا" بالتعاون مع دائرة الافتاء الاردنية و برنامج "للحديث بقية" بحلقات مميزة من اعداد و تقديم المحامي طارق ابو الراغب و برنامج " المؤشر الاقتصادي " من اعداد و تقديم الاقتصادي عصام قضماني . 


و العديد من البرامج و المسلسلات المميزة على شاشة  A ONE TV كما عودتكم دائما خلال الشهر الفضيل . 

تسرنا مشاهدتكم على قناة A ONE TV على التردد التالي 11258H / Nilesat 
و كل عام و انتم بألف خير

 




 

 


 

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