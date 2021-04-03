مسلسلات حصرية على قناة A ONE TV في رمضان

الوكيل الاخباري -

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تستعد قناة A ONE TV الأردنية الأولى للمنافسة في الموسم الرمضاني لعام 2021 بمسلسلات حصرية المسلسل السوري "باب الحاره 11" الذي يشارك فيه الفنان الاردني حسام سلطان ومسلسل "بروكار 2"بالأضافة إلى برامج منوعة مختلفة تعرض لأول مرة منها : برنامج "مقلب و زفه" الذي يستضيف اكثر من 30 فنان وفنانة من جميع أنحاء العالم العربي في إطار كوميدي .وبرنامج المسابقات اليومي “Take Off” بجوائزه العديدة والقيمة و برنامج "ستارعالعيد" الذي يستضيف فيه مقدم البرنامج الأعلامي زكريا فحام مجموعة من الفنانين .ايضاً البرنامج الديني "فليتفقهوا" بالتعاون مع دائرة الافتاء الاردنية و برنامج "للحديث بقية" بحلقات مميزة من اعداد و تقديم المحامي طارق ابو الراغب و برنامج " المؤشر الاقتصادي " من اعداد و تقديم الاقتصادي عصام قضماني .و العديد من البرامج و المسلسلات المميزة على شاشة A ONE TV كما عودتكم دائما خلال الشهر الفضيل .تسرنا مشاهدتكم على قناة A ONE TV على التردد التالي 11258H / Nilesatو كل عام و انتم بألف خير