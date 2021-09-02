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الخميس، 02-09-2021 04:37 م

مسلسل البريئة ينطلق قريباً ولغز كبير يلاحق بطلة العمل - صورة

كارمن بصيبص- الصورة من حسابها على إنستغرام


الوكيل الإخباري - بعد طول انتظار، تبدأ منصة (شاهد) يوم 26 أيلول/ سبتمبر، بعرض مسلسل "البريئة" الذي يضمّ نخبة من النجوم وهم: كارمن بصيبص، تقلا شمعون، بديع أبو شقرا، يورغو شلهوب، ساشا دحدوح، إيلي متري وغيرهم العمل من إنتاج Eagle Films جمال سنان، وإخراج رامي حنا وتأليف مريم نعوم.

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وقد كشفت الشركة المنتجة وشاهد معاً عن البوسترات الرسمية للعمل والتي تجمع النجوم بصورة تعكس جو العمل وقصته التي تدور حول لغز يلاحق بطلة العمل وماضيها، وأحداث تتكشف بعد خروجها من السجن، لكن السؤال هل ستكون بريئة أم سيثبت تورطها؟

 




المصدر - سيدتي

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