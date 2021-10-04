مسلسل سرنا نحن الاثنين يحظى بإهتمام المتابعين

الوكيل الإخباري - إقتحم المسلسل التركي Ikimizin Sirri أي "سرنا نحن الاثنين" الترند بعد عرض حلقته الجديدة، في العديد من الدول.

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المسلسل يتكلم عن امرأة فقيرة وأرملة، يائسة لدعم ابنتها البالغة من العمر 7 سنوات، ومدير أعمال ثري مع أم مريضة يبرمان عقد زواج معا.



"سرنا نحن الإثنين" مقبتس عن عمل كوري صدر عام 2016 يحمل عنوان "عقد زواج".



"Ikimizin Sirri" من بطولة ليلى فيراي وأراس أيدين، دولناي سويسرت، تولاي غونال، بستمسو أوزديمير وغيرهم، بدأ عرضه منذ أوائل شهر آب/أغسطس الماضي عام 2021، ويعرض كل يوم أحد.

المصدر - الفن

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