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الإثنين، 24-01-2022 12:37 م

مشهد البداية في عروس بيروت 3 يشكل صدمة للجميع - فيديو

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الوكيل الإخباري - شوّق الفنان ظافر العابدين الجمهور للجزء الثالث من مسلسل "عروس بيروت"، الذي عرضت الحلقة الأولى منه عبر منصة "شاهد VIP" وقناة MBC4.

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وظهر النجم التونسي في مقطع فيديو نشره على تطبيق انستغرام وسط الثلوج،  وشوق متابعيه للموسم الثالث قائلا: "قبل ما نثلج نقول لكم اليوم أول حلقة من عروس بيروت، تابعونا كل يوم على شاهد VIP و MBC4".

وأثار المشهد الأول من المسلسل ضجة كبيرة، حيث بدأ الموسم الجديد باتهام "فارس" لـ"ثريا" بقتل والدته "الست ليلى"، وتفاعل المشاهدون بشكل واسع مع مشهد البداية الذي زاد من حماس المتابعين وجعلهم يطرحون أسئلة كثيرة، ما إذا كان الأمر حقيقة أم حلم.


 

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