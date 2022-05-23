الكشف عن مصير ثروة الفنان الراحل سمير صبري

الوكيل الإخباري-نفت أسرة الفنان الراحل سمير صبري صحة الأنباء المتداولة حول وصول ابنه الوحيد حسن من لندن، لقبول العزاء في والده المقرر مساء اليوم الاثنين بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، وكشفت لأول مرة مصير ثروة الفقيد، مؤكدة أن كل مقتنياته وأملاكه ستذهب لابنه بعد التواصل معه، ولم يتم الاستيلاء عليها من العائلة في مصر كما روّج البعض عقب تسليم مقتنياته لأفراد الأسرة.



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ووفقا لموقع سيدتي، نفت مصادر حقيقة تسليم ميراث سمير صبري لبعض أفراد أسرته في القاهرة، مؤكدا أن ما تم تسليمه هو متعلقاته التي وجدت برفقته داخل غرفته في الفندق، وتضم كما تابع أن صبري توفي تماما كما توقع، داخل غرفته بفندق إقامته التي عثر فيها على مبلغ 30 ألف جنيه، وساعة ثمينة، وسلسلة ذهب، وتم التحفظ عليها لحين التعرف على الورثة الحقيقيين لتسليمهم أمتعته، وتقدم لاستلام المتعلقات ابنة خالته وأشقاؤها.



وأشار المصدر ذاته إلى أن العزاء اليوم سيتم بحضور أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية في مصر وأفراد أسرة سمير صبري ونجوم الفن، لافتا إلى أن سمير أودع سابقا مبلغا كبيرا لدي صديق مقرب للإنفاق على مراسم تشييع الجثمان والعزاء، بعدما تلقى تأكيدا من فريقه المعالج بخطورة حالته الصحية، واحتمال توقف قلبه عن العمل بأي وقت وعدم إمكانية خضوعه للجراحة.

