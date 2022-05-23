الإثنين 23-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

عاصفة ترابية تضرب عددا من الدول العربية وتوقف رحلات جوية

الضمان يكشف موعد صرف السلف المالية للمتقاعدين خلال أيار الحالي

تعليق دوام المدارس في الرويشد بسبب الغبار

كيف يبدو جدري القرود .. 6 رسومات تكشف تغييرات في الجلد يجب الانتباه إليها

64 ألف مشارك في "أردننا جنة" منذ بداية العام

دولة الكويت تُعلن عن شواغر للمعلمين الأردنيين - رابط التقديم

وزارة الصحة تبحث فرص التعاون مع شركة استرازينيكا

وزير الزراعة: الملك أكد على أولويات تحقيق الأمن الغذائي الوطني

ضبط سائق قاد مركبته بطريقة متهورة واستعراضية في العقبة

بريطانيا تحدد 21 يوم عزل لمن خالط مصاب بجدري القرود.. وانتبهوا لهؤلاء

الإثنين، 23-05-2022 10:36 ص

الكشف عن مصير ثروة الفنان الراحل سمير صبري

3333


الوكيل الإخباري-نفت أسرة الفنان الراحل سمير صبري صحة الأنباء المتداولة حول وصول ابنه الوحيد حسن من لندن، لقبول العزاء في والده المقرر مساء اليوم الاثنين بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، وكشفت لأول مرة مصير ثروة الفقيد، مؤكدة أن كل مقتنياته وأملاكه ستذهب لابنه بعد التواصل معه، ولم يتم الاستيلاء عليها من العائلة في مصر كما روّج البعض عقب تسليم مقتنياته لأفراد الأسرة.

اضافة اعلان

 

ووفقا لموقع سيدتي، نفت مصادر حقيقة تسليم ميراث سمير صبري لبعض أفراد أسرته في القاهرة، مؤكدا أن ما تم تسليمه هو متعلقاته التي وجدت برفقته داخل غرفته في الفندق، وتضم كما تابع أن صبري توفي تماما كما توقع، داخل غرفته بفندق إقامته التي عثر فيها على مبلغ 30 ألف جنيه، وساعة ثمينة، وسلسلة ذهب، وتم التحفظ عليها لحين التعرف على الورثة الحقيقيين لتسليمهم أمتعته، وتقدم لاستلام المتعلقات ابنة خالته وأشقاؤها.

 

وأشار المصدر ذاته إلى أن العزاء اليوم سيتم بحضور أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية في مصر وأفراد أسرة سمير صبري ونجوم الفن، لافتا إلى أن سمير أودع سابقا مبلغا كبيرا لدي صديق مقرب للإنفاق على مراسم تشييع الجثمان والعزاء، بعدما تلقى تأكيدا من فريقه المعالج بخطورة حالته الصحية، واحتمال توقف قلبه عن العمل بأي وقت وعدم إمكانية خضوعه للجراحة.

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
خالد

تطورات الحالة الصحية للفنان السعودي خالد سامي

كامل

مرض نادر يصيب الفنان المصري مصطفى كامل - صورة

الجزائرر

وفاة الفنانة الجزائرية شافية بوذراع

287992_0

هاني شاكر يعلق على عودة حسن شاكوش للغناء

5202221145138724164704

ماسبب غياب نجل الفنان الراحل سمير صبري عن جنازته ؟ .. مصدر يكشف

2017_12_8_1_51_54_910

تطورات الحالة الصحية للفنانة مي كساب

أخبار متعلقة
5202221145138724164704

ماسبب غياب نجل الفنان الراحل سمير صبري عن جنازته ؟ .. مصدر يكشف

5202220105757684

شاهد.. صورة للفنان الراحل سمير صبري بالعناية المركزة تجتاح مواقع التواصل

1808703_0

فيديو وصور .. تشييع جثمان الفنان الراحل سمير صبري

110837

شاهد.. آخر صورة للفنان سمير صبري قبل وفاته

ذ

عادل إمام ينعى سمير صبري: مع السلامة يا صديقي

سمير

مصدر يكشف اللحظات الأخيرة لـ الفنان سمير صبري قبل وفاته