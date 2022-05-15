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الأحد، 15-05-2022 03:36 م

مصطفى الخاني يشارك صورة تجمعه بالممثل الراحل ناصر وردياني

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الوكيل الإخباري-نعى الممثل السوري مصطفى الخاني الممثل الراحل ناصر وردياني .

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ونشر الخاني صورة من مشهد تمثيلي شارك به إلى جانب الراحل من أول عمل تلفزيوني واستذكر مشاركته معه في مسلسل آخر مترحماً عليه وأرفقها بتعليق :"الرحمة لروح الاستاذ ناصر وردياني ، تعرفت عليه في أول عمل تلفزيوني شاركت به (الزير سالم ) ،وسافرت معه الى المغرب وكانت حينها أول سفرة لي لأصور عمل خارج سوريا (ربيع قرطبة ) وكثير من الذكريات الجميلة التي لاتنسى مع هذا الرجل الطيب .. الله يرحمك يارب"، مرفقاً النعي بوسمي "مشهد قتل البسوس" و "جحدر".

 

 

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