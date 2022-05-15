مصطفى الخاني يشارك صورة تجمعه بالممثل الراحل ناصر وردياني

الوكيل الإخباري-نعى الممثل السوري مصطفى الخاني الممثل الراحل ناصر وردياني .
ونشر الخاني صورة من مشهد تمثيلي شارك به إلى جانب الراحل من أول عمل تلفزيوني واستذكر مشاركته معه في مسلسل آخر مترحماً عليه وأرفقها بتعليق :"الرحمة لروح الاستاذ ناصر وردياني ، تعرفت عليه في أول عمل تلفزيوني شاركت به (الزير سالم ) ،وسافرت معه الى المغرب وكانت حينها أول سفرة لي لأصور عمل خارج سوريا (ربيع قرطبة ) وكثير من الذكريات الجميلة التي لاتنسى مع هذا الرجل الطيب .. الله يرحمك يارب"، مرفقاً النعي بوسمي "مشهد قتل البسوس" و "جحدر".
الرحمة لروح الاستاذ #ناصر_وردياني تعرفت عليه في أول عمل تلفزيوني شاركت به #الزير_سالم— Mustafa Alkhani (@mustafaalkhani) May 15, 2022
وسافرت معه الى #المغرب وكانت حينها أول سفرة لي لأصور عمل خارج #سوريا ( #ربيع_قرطبة )
كثير من الذكريات الجميلة التي لاتنسى مع هذا الرجل الطيب
الله يرحمك يارب#مصطفى_الخاني#مشهد #قتل_البسوس #جحدر pic.twitter.com/hhhMFqq33U
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