معتصم النهار بـ لوك خارج عن المألوف .. صور

الوكيل الإخباري _ شارك الفنان السوري معتصم النهار متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" مجموعة صور جديد له، حيث ظهر بإطلالة شتوية لافتة .
وقد اعرب الكثير من متابعيه عن إعجابهم بإطلالته الفريدة.
3,2,1 📸 #HappySunday #MoatasemAlNahar #sunday #sundayfunday #sundayvibes #sundaymood☀️ #sun #happy #positivevibes #positivity #positividade #positivethinking #positiveenergy #اكسبلور_فولو #اكسبلور_explore #اكسبلورر #معتصم_النهار pic.twitter.com/hgXlSF2xXE— معتصم النهار | Moa'tasem Al Nahar (@AlNaharMoatasem) January 31, 2021
المصدر : الفن