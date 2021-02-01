معتصم النهار بـ لوك خارج عن المألوف .. صور

الوكيل الإخباري _ شارك الفنان السوري معتصم النهار متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" مجموعة صور جديد له، حيث ظهر بإطلالة شتوية لافتة .

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وقد اعرب الكثير من متابعيه عن إعجابهم بإطلالته الفريدة.



المصدر : الفن





