الإثنين 28-12-2020
الوكيل الاخباري

تفاصيل تخفيف الحظر والاغلاقات بالاردن

اخر قرارات الحكومة بشأن دوام الموظفين في الأردن

برنامج الوكيل : مواطن يبكي حاله بعد أن فقد أمانة بعمان - فيديو

الكشف عن سيناريوهات عودة الطلبة إلى المدارس الاردنية

شكوى من عدم التزام موظفين حكوميين بأمر الدفاع 11

لجنة الأوبئة للوكيل : قرارات مريحة بداية العام القادم

الدوريات الخارجية للوكيل : تحويلات مرورية على الصحراوي ونحذر - فيديو

صرف 50% من أجور العاملين بهذا القطاع

النفط يقلص خسائره بعد توقيع ترامب قانون المساعدات

أسعار الذهب الإثنين 28/12/2020

الإثنين، 28-12-2020 02:14 م

مفاجأة تتعلق بطلاق أصالة من العريان

imaage


الوكيل الإخباري - كشف محمد فهمي محامي المطربة السورية أصالة عن مفاجأة بشأن طلاقها من المخرج المصري طارق العريان حيث أكد ان الطلاق تم رسميا منذ 10 أيام فقط، بتاريخ 15 ديسمبر 2020، وأشار محمد فهمي، إلى أن أصالة كانت تسعى بشدة للانفصال الرسمي، منذ عام تقريبًا، إلا أن محامي المخرج طارق العريان كان لديه عدم اهتمام بالقضية، حتى وصل الأمر أنه كان لا يرد على الاتصالات للشروع في الانتهاء من قضية الطلاق وفق اليوم السابع. 

اضافة اعلان

وأكد فهمي أنه تسلم أوراق القضية من أصالة ليبدأ على الفور فى اتخاذ الاجراءات القانونية، وبعد أن قدمنا كل ما هو مطلوب، حصلنا على الطلاق الرسمي منذ 10 أيام فقط.

وأكد التقرير التليفزيوني، أن الصورة الشهيرة التى جعلت أصالة تتحدث عن قسوتها بين المخرج وصديقته نيكول سعفان، نشرت بعد الطلاق بعدة أيام، ما يدل على حرية الطرفين. 

 

المصدر : البيان


 




 

 


 

إقرأ ايضا
160915307918512200

زوجة الفنان دريد لحام تنفي إصابته بفيروس كورونا

308431_0

حالة صحية غير مستقرة للفنانة يسرا بعد اصابتها بكورونا

138091-خالد-أبو-بكر-(5)

الإعلامي المصري خالد أبو بكر يعلن إصابته بكورونا

5809213_1608618671

الكشف عن سر حذف فيديو كليب للفنانة نجوى كرم بعد نشره

201908070330223022

بعد إصابة زوجته.. إصابة الفنان خالد الصاوي بكورونا

nawal

شاهد.. ردّة فعل نوال الكويتية أثناء تلقيها لقاح كورونا

أخبار متعلقة
44032517_2054029734657860_6806298724818485248_o

إعلام: مفاجأة بشأن طلاق أصالة من طارق العريان - فيديو

CdML3NsP1wGf

زوجة طارق العريان الأولى تفاجئ الجميع وتقلب الطاولة على أصالة