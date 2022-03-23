مفاجأة مميزة من ابنتي شيرين عبد الوهاب-فيديو

الوكيل الإخباري - حرصت هنا ومريم ابنتا الفنانة شيرين عبد الوهاب على مفاجأتها في عيد الأم، حيث احتفلتا بها في جو عائلي، وذلك بتجهيز ديكور خاص داخل المنزل.

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وأحضرت ابنتا شيرين تورتة لتفاجئاها بالاحتفال الخاص بها في المنزل، وهو ما دفع شيرين للتعبير عنه سعادتها بالمفاجأة.



ونشرت شيرين عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثّق احتفال ابنتيها بها في عيد الأم، وعلّقت عليه بقولها: "ربنا يحفظكم ليا يا نور عينيا، مريم وهنا ربنا يفرّحني بيكم زي ما فرحتوني إمبارح بحبكم".



Couldn’t be more happy with the amount of love felt yesterday. Love you Maryam and Hana ربنا يحفظكم ليا يا نور عينيا، مريم و هنا ربنا يفرحني بيكم زي ما فرحتوني امبارح بحبكم ❤️...Couldn’t be more happy with the amount of love felt yesterday. Love you Maryam and Hana pic.twitter.com/A8DohEjaYB March 22, 2022

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