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الأحد، 02-10-2022 07:35 ص

مقتحمة بنك في لبنان ترد على تيم حسن: "ما تهكلو للهم"

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الوكيل الإخباري - بعدما استنجد النجم السوري تيم حسن باللبنانيين لتحصيل أمواله من المصارف في مقطع فيديو انتشر له أثناء عرض فيلم "الهيبة" في بيروت، ردت الفتاة اللبنانية سالي الحافظ، التي اقتحمت بنكاً وأخذت وديعتها منه بالقوة الشهر الماضي، عارضة عليه المساعدة.

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فقد أعلنت سالي على فيسبوك، أنها لا تمانع بمساعدة "جبل الهيبة"، مرددة أحد مصطلحاته في العمل الذي لاقى جماهيرية واسعة في العالم العربي على مدى سنوات العرض، "لا تهكلو للهم.. أنت بس قول وين مصاريك بأي بنك".


ولاقت ردة فعل الفتاة التي غدت ناراً على علم في لبنان، بعدما اقتحمت بنك في لبنان الشهر الماضي، وأخذت وديعتها بالقوة مستخدمة سلاحاً مزيفاً، وهي 20 ألف دولار، تفاعلاً واسعاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي.


يذكر أن الفيديو الطريف من حفل إطلاق فيلم "الهيبة" في لبنان، الأربعاء الماضي، كان شهد تفاعلاً كبيراً عبر المنصات أيضاً.

 

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