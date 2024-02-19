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الإثنين، 19-02-2024 01:09 م

منّة شلبي توضح سبب غيابها عن دراما رمضان لهذا العام

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الوكيل الإخباري - كشفت النجمة منة شلبي الأسباب التي منعتها من المشاركة في دراما رمضان لهذا العام بعد تألقها في موسم رمضان الماضي من خلال مسلسل "تغيير جو".

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وقالت منة في تصريح خاص لـ"لها"، على هامش حضورها حفل "ليالي سعودية- مصرية" إن سبب عدم مشاركتها في الماراثون الرمضاني لهذا العام هو اتجاهها إلى الأعمال السينمائية في الفترة الحالية، مؤكدةً أنها ترغب في تكوين رصيد سينمائي كبير، حيث إنها بدأت في تصوير ثلاثة أفلام دفعة واحدة، أولها "فرقة الموت" مع أحمد عز وآسر ياسين ومحمود حميدة، والثاني بعنوان "سلطان الهوى" مع أحمد داوود وجيهان الشماشرجي، أما الفيلم الثالث فلا يزال قيد التحضير.

 

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