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الأحد، 24-09-2023 12:15 م

منة فضالي تعلن إصابة والدتها بكسر في الذراع وخضوعها لجراحة عاجلة

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الوكيل الإخباري- أعلنت الفنانة منة فضالي عبر حسابها الخاص بـ"إنستغرام" عن إصابة والدتها بكسر في ذراعها مما سيتطلب إجراءها عملية جراحية وتركيب شريحة ومسامير، وطالبت جمهورها بالدعاء لوالدتها.

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ونشرت منة صورة لذراع والدتها المصاب وعلقت قائلة: "أمي حتعمل عملية في ذراعها دلوقتي كسر وحنركب مسامير وشريحة، لطفك يا رب".

 

وفي سياق آخر، حققت منة فضالي نجاحًا كبيرًا مؤخرًا، من خلال دور نرجس، الذي جسدته في مسلسل جعفر العمدة، وعرض في موسم رمضان الماضي 2023، وحقق العمل نجاحاً كبيراً في مصر والعالم العربي.


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