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الخميس، 06-07-2023 01:39 م

منصة TOD تستعد لاستقبال صناع الأفلام الصاعدين في المنطقة مع اقتراب الموعد النهائي للمشاركة في مهرجان TOD الصيفي للأفلام القصيرة

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الوكيل الإخباري - كشفت TOD، المنصة الرائدة في بث المحتوى الرقمي الرياضي والترفيهي، عن استعداداتها لاستضافة مهرجان TOD الصيفي للأفلام القصيرة، قبل 10 أيام من إغلاق باب التقديم أمام الراغبين في المشاركة في فعالياته.

ويهدف المهرجان إلى الاحتفاء بالمواهب الصاعدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا في مجال صناعة الأفلام. وتبث TOD الأفلام القصيرة الفائزة من إبداع صانعي الأفلام والطلاب من جامعات ومعاهد صناعة الأفلام في المنطقة خلال فترة المهرجان الذي يستمر على مدى شهرين ابتداءً من الشهر القادم، مما يمنح المشاركين فرصة الحصول على تغطية إعلامية واسعة على المنصة ومن خلال حملة تسويقية مخصصة.

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وتعليقاً على هذا الموضوع، قال جون بول ماكيرلي، نائب الرئيس لشؤون التسويق والمبيعات في منصة TOD: "تنسجم هذه المسابقة مع مساعينا للارتقاء بالمواهب في المنطقة وتطوير إمكانياتها الإبداعية الواعدة.

وتشكل الأفلام القصيرة مصدراً ثميناً للإبداع ورواية القصص، إلا أنها لا تحظى بالاهتمام لمدة طويلة أو الإشادة الواسعة مثل نظيراتها من الأفلام الطويلة، لا سيما التي أنتجها صانعو الأفلام الصاعدون والناشئون من المنطقة العربية".

وأضاف: "يوفر مهرجان TOD الصيفي للأفلام القصيرة فرصة مميزة للمواهب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا لعرض أعمالهم وإمكاناتهم، ووضع بصمتهم المميزة في قطاع صناعة الأفلام، والحصول على التقدير اللازم، ومشاركة وجهات نظرهم الفريدة مع المشاهدين في هذه المنطقة".

ويتيح المهرجان لصناع الأفلام ممن تتجاوز أعمارهم 18 عاماً المشاركة بأفلامهم القصيرة بملفات من النوع MPEG أو MOV أو WMV تتراوح مدتها بين 5 و40 دقيقة، باللغة العربية أو الإنكليزية أو التركية. وتشمل معايير تقييم المشاركات كلاً من المفهوم العام، والحبكة، والأسلوب والموضوع، والأصالة والبنية، وجودة التصوير والإنتاج والتحرير، والأهمية الثقافية، والالتزام بقواعد حقوق النشر.

لمزيد من المعلومات حول تفاصيل المسابقة، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://campaign.tod.tv/summer-short-film المخصص للطلاب، أو الموقع الإلكتروني: https://campaign.tod.tv/tod-summer-short-film-festival المخصص لصناع الأفلام المستقلين، حيث ينتهي موعد التقديم يوم 16 يوليو 2023. وتعتزم منصة TOD إعلان المشاركات الفائزة وبثها في شهر أغسطس المقبل.

 




 

 


 

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