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الثلاثاء، 20-06-2023 02:33 م

بعد وفاة سمير صبري.. عرض فيلم "2 طلعت حرب" بمهرجان جربة للسينما العربية

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الوكيل الإخباري- يعرض اليوم ضمن برنامج أفلام مهرجان جربة للسينما العربية، في دورته الثانية الفيلم المصري 2 طلعت حرب، بطولة الفنان سمير صبري، والذي رحل قبل أن يشارك في عرض العمل، ويرى جوائز الفيلم.

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وتُقام ندوة للعمل مساء اليوم، بحضور مخرجه مجدي أحمد علي، وبعض أبطال الفيلم، وهم: أحمد مجدي، شريف حلمي، ياسمين الخطيب.

والفيلم 2 طلعت حرب تدور أحداثه في إطار اجتماعي سياسي، بشارع طلعت حرب عبر شقة سكنية، تطل على ميدان التحرير، ويستعرض الفيلم أربع حكايات مختلفة على مدار فترة زمنية طويلة.

 

القاهرة24

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