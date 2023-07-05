هنيدي يعِد جمهوره بمفاجأة في فيلمه الجديد

الوكيل الإخباري- اعترف الفنان محمد هنيدي أن أفلامه في الفترة الماضية لم تلق الرضا الكامل لدى الجمهور واعداً إياهم بأن عودته للسينما هذه المرة من خلال فيلم "مرعي البريمو"، ستكون قوية وستليق بجمهوره.

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ونشر هنيدي على حسابه الشخصي بـ" فيسبوك" البوستر الرسمي للفيلم، وعلق عليه قائلًا: "أنا عارف إن في ناس ممكن ميكنش عجبها بعض الأفلام اللي فاتت، بس مع الفيلم دة بوعدكم إن هنيدي راجع بقوته من جديد مع المخرج الكبير سعيد حامد".



وتصدر هنيدي بوستر الفيلم بمفرده، وظهر فيه مرتدياً العمامة الصعيدية وبالشنب، بالإضافة إلى نظراته الشرسة، التي توحي بالشر الممزوج بالكوميديا كعادته، ويظهر وجه هنيدي، من بين ثمرة بطيخ، مقسومة نصفين.

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