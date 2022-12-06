من هو الفنان عبد الحسين عبد الرضا الذي يحتفل جوجل بذكرى ميلاده الـ 83؟

الوكيل الإخباري-احتفل محرك البحث جوجل بالذكرى 83 لميلاد الفنان الكويتي عبد الحسين عبد الرضا، حيث وُلد 6 ديسمبر 1939، ورحل عن عالمنا في 11 أغسطس 2017، عن عمر ناهز 77 عاما.

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وقام محرك البحث جوجل بتغيير واجهته بصورة تعبيرية لذكرى ميلاد عبد الحسين عبد الرضا.



الفنان عبد الحسين عبد الرضا، صاحب مواهب متعددة، تنوعت بين التمثيل، والغناء، عشق المسرح فأهداه الأخير حب الجمهور، والشهرة على مستوى الوطن العربي، يُعتبرمن المساهمين في تأسيس الحركة الفنية في منطقة الخليج، وبعد مسيرة فنية طويلة، آن للقلب أن يستريح من آلام المرض، فرحل عن عالمنا الفنان الكويتي عبد الحسين عبد الرضا، وفي السطور التالية يرصد "مصراوي" مجموعة من المعلومات عنه.



- وُلد عبد الرضا، في دروازة عبد الرزاق، بفريج العوازم، في منطقة شرق في الكويت عام 1939.



- كان والده يعمل بحارًا، وهو السابع من بين أخوته الأربعة عشر.

- تلقى تعليمه في الكويت حتى مرحلة الثانوية العامة، وذلك في مدرستي المباركية والأحمدية.



- عمل في وزارة الإرشاد والأنباء في قسم الطبع، ثم سافر في بعثة إلى مصر على نفقة الوزارة عام 1956 لتعلم فنون الطباعة. وفي عام 1961 سافر في بعثة إلى ألمانيا لاستكمال الدراسة في فنون الطباعة.



- تدرج في الوظائف الحكومية حتى وصل إلى منصب مراقب عام قسم الطباعة في وزارة الإعلام عام 1959، إلى أن تقاعد في 30 سبتمبر 1979.



- تزوج 4 مرات، ولديه ثلاث بنات وولدين أكبرهم "عدنان"، وأصغرهم "بشار"، الذي يعمل في المجال الفني.



- شقيقه "أمير" فنان تشكيلي، وقدم مسرحيات وأوبريتات بفن الدمى بشخصية "بو زعلان".



- يُنظر إلى عبد الرضا باعتباره ممثل كويتي كوميدي، وأنه من مؤسسي الحركة الفنية في منطقة الخليج ضمن فنانين من بينهم سعد الفرج وخالد النفيسي وغانم الصالح وعلي المفيدي وإبراهيم الصلال.



- تعود بداياته الفنية إلى ستينيات القرن الماضي، حيث شارك في أول عمل مسرحي باللغة العربية الفصحى تحت عنوان "صقر قريش" في عام 1961.



- شارك في تأسيس فرقة المسرح العربي عام 1961، وفرقة المسرح الوطني عام 1976، كما قام في عام 1979 بتأسيس مسرح الفنون كفرقة خاصة.



- قدم للمسرح نحو 33 مسرحية أشهرها "باي باي لندن"، و"بني صامت"، و"على هامان يافرعون"، و "سيف العرب"، وقد كتب أيضا بعض الأعمال المسرحية التي مثل فيها.



- أسس في سنة 1989 شركة "مركز الفنون للإنتاج الفني والتوزيع".

- وفي التلفزيون، شارك في تمثيل عدد كبير من المسلسلات التلفزيونية يصل عددهم إلى 30 مسلسل، من بينها "درب الزلق"، و "الأقدار" الذي كتبه بنفسه، وكان آخر ظهور له في مسلسل "سيلفي 3 " في عام 2017.



- اشتهر بنقده الساخر للأوضاع السياسية والاجتماعية السائدة في المنطقة العربية، وهو ما ظهر في العديد من أعماله المسرحية والتلفزيونية.



- قدم العديد من الثنائيات في الإذاعة والتلفزيون أشهرها مع الفنان سعد الفرج والذي اتضح في مسلسل "درب الزلق".



- كان يُعالج من أمراض في القلب، وأُدخل المستشفى بعد إصابته بجلطة أثناء تواجده في العاصمة البريطانية، ورحل عن عالمنا 11 أغسطس 2017.





مصراوي

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