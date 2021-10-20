مهرجان ستوكهولم للسينما العربية يعود بدورته الخامسة 22 أكتوبر الجاري

الوكيل الإخباري - بعد انقطاع دام عامين بسبب جائحة كورونا، يعود مهرجان ستوكهولم للسينما العربية بدورته الخامسة في الفترة بين 22 إلى 25 أكتوبر الجاري، ويتضمن برنامج المهرجان مجموعة مختارة من الأفلام العربية الروائية والوثائقية بالإضافة إلى مجموعة من الأفلام القصيرة من كل أنحاء الوطن العربي، ولقاءات مع ضيوف المهرجان من مخرجين ومنتجين.

اضافة اعلان

ينطلق المهرجان مع الفيلم التونسي الذي نال استحسان النقاد وتم ترشيحه، للأوسكار "الرجل الذي باع ظهره" للمخرجة التونسية كوثر بن هنية، يقدم الفيلم للجمهور المنتج الشريك اندرياس روكسان.



كما يتضمن برنامج المهرجان لهذا العام فيلمين وثائقيين لمخرجتين من شمال أفريقيا، في زاوية أمي للمخرجة المغربية أسماء المدير، وجزائرهم للمخرجة الفرنسية الفلسطينية الجزائرية، لينا سوالم، تقدمه للجمهور منتجة الفيلم الفرنسية ماري بالدوتشي.



العديد من المخرجين سيحضرون خلال أيام المهرجان، منهم اثنتين من مخرجات مجموعة الأفلام القصيرة أفلامهن المكون من خمسة أفلام من المغرب، مصر، تونس، الأردن ولبنان.

الأفلام الروائية تشمل الفيلم المصري حظر تجول للمخرج أمير رمسيس، والفيلم اللبناني ١٩٨٢ حيث يقوم مخرج الفيلم وليد مؤنس بتقديمه للجمهور، الجدير بالذكر أنه سيكون هناك عرض آخر للفيلم خاص بالمدارس.



مهرجان ستوكهولم للسينما العربية ينظمه مهرجان مالمو للسينما العربية بدعم من بلدية مدينة ستوكهولم، منطقة ستوكهولم والمعهد السويدي للأفلام.

المصدر - سيدتي