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الخميس، 06-07-2023 04:42 م

مي نور الشريف تكشف حقيقة اعتزالها الفن

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الوكيل الإخباري- انتشرت خلال الفترة الماضية أخبار عن اعتزال الفنانة مي نور الشريف الفن، وذلك بسبب ابتعادها عن الساحة الفنية منذ عام 2017، حيث كان آخر أعمالها مسلسل "اللهم إني صايم"، مع الفنان مصطفى شعبان.

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وحرصت مي على توضيح حقيقة اعتزالها الفن، فقالت في تصريحات إعلامية إنها ابتعدت عن الساحة الفنية لرغبتها في قضاء وقتها مع العائلة والأصدقاء: "بحس إن كلمة اعتزال دي كلمة كبيرة أوي، يعني الاعتزال دا يكون لحد مشواره الفني تقيل أوي، لكن أنا أعتبر اللي أنا فيه ده من أول ما ابتديت، آه بشتغل في حاجات بروفيشنال، بس تعتبر كأني بشتغل بالموهبة وبأصقلها بس".


وأضافت: "أنا نشيطة عائلياً، نشيطة في البيت يعني مع أهلي وأختي وصحابي المقربين، وأنا صحابي ناس معينة، ده من وأنا صغيرة، فأنا نشيطة مع صحابي وممكن هما برضه يكونوا مش بيشوفوني أوي، وباخد كورسات أونلاين... أنا مش شخصية سوشيال ميديا أوي، يعني حتى الأكونت نفسه بتاعي مفيش حد مثلاً ماسكه، فببقى مش لاحقة دايماً، وأنا حتى نشاطاتي على السوشيال ميديا قليلة أو إني أنزّل منشورات وكدة... ببقى مبسوطة إني ألاقي ناس عجباهم أعمالي دي وفاكرين أدوار معينة، برغم إن أعمالي كانت محدودة، دي حاجة تسعدني طبعاً".


واختتمت مي نور الشريف حديثها، كاشفةً عن خطة أعمالها المقبلة بالقول: "بحاول أشجّع أختي إننا نعمل مسرحية، بس مش مسرحية كبيرة أو بروفيشنال، مسرحية صغيرة زي مسرحيات الجامعة مثلاً".

 

لها

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