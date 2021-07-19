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الإثنين، 19-07-2021 11:05 ص

نادر الأتات يحقق مليون مشاهدة بكليب حلي عني - فيديو

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الوكيل الإخباري - حصدت أغنية الفنان اللبناني نادر الأتات الجديدة "حلي عني" أكثر من مليون مشاهدة بعد يومين من عرض الفيديو كليب عبر قناته الخاصّة على يوتيوب.

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وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقتطفات من الأغنية بشكل كبير، وتصدّر فيديو الكليب قائمة الترند على يوتيوب في لبنان وسوريا والأردن وعدد من البلدان العربية.


أغنية "حلّي عنا" من كلمات وألحان جهاد حدشيتي وتوزيع روبير الأسعد. وحمل كليب الأغنية توقيع المخرج اللبناني عادل سرحان. وجاء بصورة فرحة تمنح الطاقة الإيجابية والتفاؤل بما هو قادم.

 

وكان موقع "الفن" متواجد في موقع التصويرحيث وجه نادر رسالة لمحبيه ومتابعيه، متمنياً أن تمنحهم أغنيته الجديدة الفرح والطاقة الإيجابية، وقال: "غنيت هالغنية لإنو فعلًا تعبنا هالسنتين والدني قسيت علينا كتير، وبالأخص ببلدي وحبيبي لبنان.

 

الحياة من نعم الله علينا وكلنا إيمان إنو الدّني رح ترجع تضحكلنا. بتمنى تحبّو ‫حلّي عنّا وتعطيكن لو شويّة فرح وإيجابية".

 

 

 

المصدر - الفن 

 




 

 


 

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