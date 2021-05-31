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الإثنين، 31-05-2021 03:26 م

نادين نجيم تحصل على الإقامة الذهبية في الامارات

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الوكيل الاخباري - أعلنت الفنانة اللبنانية نادين نجيم حصولها على الإقامة الذهبية في الإمارات، بعد توافر كافة الشروط التي تخولها الحصول على مثل هذه الإقامة التي أقرتها البلاد، للاحتفاء بأبرز المبدعين العرب في كافة المجالات.

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وقالت الفنانة اللبنانية في منشور على صفحتها في "إنستغرام": "أتقدم بخالص الشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على منحي الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة، كل الشكر والتقدير لهيئة الثقافة والفنون في دبي على دعمها الفنانين والمبدعين".

 

وتابعت: "شكر خاص للسيدة منى المري، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، على حرصهم الدائم بتكريم الشخصيات المؤثرة في كل المجالات.. سعيدة جدًا بوجودي في بلد الأمن والأمان".


يذكر أن العديد من المشاهير قد سبقوا نادين، في الحصول على الإقامة الذهبية للإمارات، بينهم الفنان المصري محمد رمضان، والنجمة اللبنانية نجوى كرم، ومواطنها راغب علامة، وناصيف زيتون، ونيللي كريم، وقصي خولي، ومروان خوري، وهاني شاكر، وغيرهم من النجوم.

 


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