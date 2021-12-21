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الثلاثاء، 21-12-2021 01:38 م

نادين نجيم تعود إلى الجمهور بموسم جديد من صالون زهرة

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الوكيل الإخباري - رغم انشغالها بمشروعها الجديد وابتعادها خلال هذه الفترة مؤقتاً عن جمهورها وغيابها عن الساحة في المنافسة الرمضانية لعام 2022، لكن هناك مفاجآة خاصة تحضرها نادين نسيب نجيم لجمهورها نكشف عنها من خلال نواعم.

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بعد إعلانها الغياب عن الدراما الرمضانية، لكنها قبل أيام نشرت صورة خاصة تجمعها بالمنتج اللبناني صادق الصباح عبر صفحتها الرسمية على الإنستغرام.

 

لنكشف عن تفاصيل هذه الجلسة؛ علمت نواعم أن نادين اتفقت على تقديم الموسم الثاني من مسلسلها الدرامي الأخير "صالون زهرة" مع المنتج صادق الصباح، على أن تبدأ التحضيرات الأولى له فور انتهاء شهر رمضان المبارك لتكون الشركة قد أنهت أعمالها الرمضانية بالموسم الجديد لعام 2022.

 

المصدر - نواعم 

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