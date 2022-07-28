نادين نسيب نجيم تشوق الجمهور للجزء الثاني من "صالون زهرة" بصورة من الكواليس

الوكيل الإخباري-شوقت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم متابعيها عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي، للجزء الثاني من مسلسلها "صالون زهرة".



نشرت نجيم صورة لها من المسلسل، علقت عليها قائلة: "زهرة الجزء الثاني ... قريباً".

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تهافت محبو المسلسل ليعبروا عن حماسهم للموسم الثاني، إنما البعض طالب بموسم ثانٍ لمسلسل 2020.



أعلنت الشركة المنتجة صبّاح إخوان أن الجزء الثاني من "صالون زهرة" سيضم أبطال الجزء الأول. وهو من إخراج جو بو عيد ومن بطولة نادين نسيب نجيم، معتصم النهار، طوني عيسى، كارول عبود، ونقولا دانيال، فادي أبي سمرا، زينة مكي، نهلا داوود، مجدي مشموشي، نوال كامل، جنيد زين الدين وأنجو ريحان.





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