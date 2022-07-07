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الخميس، 07-07-2022 11:49 ص

نادين نسيب نجيم وقصي خولي معاً من جديد في رمضان المقبل

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الوكيل الإخباري-تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي خبر مفاده أن الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم والممثل السوري قصي خولي، والذين قدما سابقاً ثنائية مميزة للغاية بعدة أعمال، يعودان للعمل سوياً مجدداً في مسلسل من المفترض ان يعرض في الموسم الرمضاني المقبل.

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وبحسب المعلومات فإن قصة العمل ستكون غريبة ومشوقة ولافتة، وأنه سيكون من إنتاج شركة الصبّاح، وسيكون مفاجأة كبيرة للجمهور.


وتفاعل المتابعون بشكل كبير مع هذا الخبر، مؤكدين على مدى حماسهم ورغبتهم في مشاهدته.


وكان آخر تعاون بين نادين وقصي في مسلسل "عشرين عشرين"، حيث قدما ثنائية لفتت أنظار الجمهور بشكل كبير.

 

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