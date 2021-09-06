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الإثنين، 06-09-2021 11:29 ص

نادين نسيب نجيم في صالون زهرة المرأة القوية والمستقلة

برببر


الوكيل الإخباري - يعرض حالياً مسلسل "صالون زهرة"، من بطولة الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم والممثل السوري معتصم النهار.

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يتميز هذا المسلسل بقصته الشعبية، إذ تلعب نادين دور "زهرة"، هذه الشابة القوية المستقلة التي تمتلك صالون للشعر والمكياج خاصاً بها، ترفض أن تحب بعدما تركها يوسف (طوني عيسى) وتزوج من أخرى. تعاني "زهرة" من العديد من المشاكل في حياتها إلا أنها تظهر دوماً قوية، ترفض الخضوع في مجتمع ذكوري.


شخصية "زهرة" التي تجسدها نادين بكل إحتراف هي مثال لكل شابة ترفض الخضوع، وتريد أن تكون قوية وتحقق ما تريده، لا أن تكون اتكالية، واختيار نادين لهذه الشخصية، موفق للغاية، لأنها عرفت كيف تعكس شخصية "زهرة" بكل شفافية وعفوية.

 

المصدر - الفن 

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