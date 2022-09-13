نادين نسيب نجيم : لم انعى الملكة الراحلة اليزابيث

الوكيل الإخباري-كذبت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم أحد المواقع الإلكترونية الذي تحدثت بإسمها، ونعى بإسمها الملكة الراحلة إليزابيث الثانية بكلمات مؤثرة.

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وأعادت نادين نسيب نجيم نشر الصورة الخاصة بالخبر، ومفاده: "نادين نجيم تنعى الملكة إلزابيث "كنت مؤمنة بخلودك وحدانيتك ومازلت مؤمنة بخلودك ووحدانيتك بس الموت علينا حق، وداعاً لعرشك العظيم"، بعد أن كانت قد نشرته إحدى المتابعات على صفحتها الخاصة معلقة :"يعني يا محلا مي حريري".



وعلقت نادين وقد أبدت إنزعاجها من هذا الخبر، وكتبت: "ما قلت هيك شي ابداً ما بعرف مين عم يكذب عم لساني".



ما قلت هيك شي ابداً ما بعرف مين عم يكذب عم لساني https://t.co/mBBSQzAWf3 September 12, 2022

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