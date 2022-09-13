نادين نسيب نجيم ترد بقوة على احدى متابعاتها وتهددها بالقضاء

الوكيل الإخباري- بعدما نشرت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم صورة يدها بيد رجل لتعلن ارتباطها من جديد ، اعترضت الفنانة حملة انتقادات واسعة من قبل متابعيها منهم من تساءل عن جنسيته واخرين انتقدوا الارتباط من جديد بعد انفصالها عن زوجها ووالد ابناءها .

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وجاء في احد التعليقات على الصورة التي شاركتها الفنانة نادين نسيب نجيم من جديد ، فتاة انتقدت الفنانة متهمة اياها ، انها تعرفت على هذا الرجل مسبقا وانفصلت عن والد ابناءها لاجله معلقة :" على فكرة مو من جديد وهي متزوجته وهي بتعرفه وخربت بيتها على شانه .. للأسف يلي ببتدي غلط اكيد بعرف نهايته " .

لترد نادين على تعليقها بكلمات جارحة وتنفي كلامها بان لديها عدة اسباب لانفصالها عن والد اطفالها وليس كما ذكرت الفتاة ، ونهت حديثها بتهديدها بالسجن والقضاء بحال اعادت كتابة هذه الشائعة .

وتفاعل المتابعين بشكل كبير مع رد نادين نسيب نجيم على المتابعة وتداولو الخبر على نطاق واسع