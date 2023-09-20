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الأربعاء، 20-09-2023 04:42 م

نتفليكس تطرح برومو مسلسل "بيكهام"

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الوكيل الإخباري-طرحت منصة نتفليكس للبث الرقمي في الساعات الماضية الفيديو الدعائي لمسلسلها الكبير المقبل بعنوان "بيكهام".

وبحسب المعلومات المستقاة، فإن المسلسل عبارة عن سلسلة وثائقية من الحلقات التي تستعرض حياة ومسيرة لاعب كرة القدم البريطاني ديفيد بيكهام.

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وفي حين من المقرر أن يبدأ المسلسل عرضه على المنصة انطلاقاً من 4 أكتوبر (تشرين الأول)، تتوزع أحداثه على 4 أجزاء.


ويظهر بالفيديو الدعائي بيكهام وهو طفل ثم لاعب شاب، قبل انضمامه إلى مانشستر يونايتد، مع تسليط الضوء على خلفيته المتواضعة في شرق لندن، ويقول "لم أكن حقاً جيداً في المدرسة، كل ما أردته لعب كرة القدم".

 


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