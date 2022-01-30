نجل جلال الشرقاوي يكشف تطورات حالة والده الصحية

الوكيل الإخباري - كشف تامر نجل الفنان القدير جلال الشرقاوي عن آخر تطورات حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا وخوله المستشفى منذ أسبوعين.



وأكد تامر في تصريحات صحافية، أن الحالة الصحية لوالده أصبحت مستقرة، ويتجاوب مع العلاج بشكل ملحوظ جدا، مشيراً إلى أن العديد من الفنانين والنجوم حاولوا زيارة والده بالمستشفى، إلا أنهم لم يستطيعوا، وذلك لخضوعه للعزل.



وتابع أنه وأسرته لم يستطيعوا أن يقابلوا والده داخل المستشفى منذ تم حجزه بداخله، وذلك لحالة التشديد الكبير التي تحيطه وكل من يخضعون للعزل داخل المستشفى لحمايتهم من أضرار الفيروس.

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