نجمة ذا فويس كيدز تفاجئ الجمهور بزفافها-صورة

الوكيل الاخباري- فاجأت نجمة ذا فويس كيدز التونسية نور قمر الجمهور باحتفالها بزواجها من حبيبها اللبناني، الذي لم تكشف عن اسمه.



وأكد متابعو قمر أنهم ما زالوا يستذكرونها كطفلة عندما شاركت في برنامج "ذا فويس كيدز" عام ألفين وستة عشر، وأبهرت لجنة التحكيم حينها، مشيرين إلى أنها كبرت بسرعة.



ونشرت العروس صورا من زفافها معلنة من خلالها أنها تعيش بداية جديدة في حياتها؛ لتنهال عليها رسائل التهاني والمباركات الممزوجة بحالة من الصدمة.



وشاركت نور القمر في "ذا فويس كيدز" عندما كانت تبلغ من العمر ثلاثة عشر عاما ونالت إعجاب لجنة الحكم عندما أدّت أغنية "برضاك يا خالقي" للمطربة أم كلثوم على المسرح.

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