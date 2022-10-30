نجوى كرم تلتقي جمهور تورونتو بعد غياب 4 سنوات - فيديو

الوكيل الإخباري - أحيت الفنانة نجوى كرم حفلا كبيرا في ولاية تورونتو الكندية وسط حشد من الجمهور الذي التقاها بعد غياب 4 سنوات.



وبيّنت كرم عن شوقها للجمهور بكلمات من القلب توجهت له بها في بداية الحفل: "بقول انتو نجاحي و انتو فرحتي, و لا يوم قدرت توقعت بموهبة واحدة، اوصل للناس الا انو الموهبة بدا حدا تاني يتلّقاها ليساعدها انو تنجح.. و هو انتو".

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