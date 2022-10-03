نجوى كرم تقع في مأزق بالولايات المتحدة الأميركية - فيديو

الوكيل الإخباري - حصل ما لم يكن متوقعاً حين وصلت الفنانة اللبنانية نجوى كرم من كندا الى ولاية هيوستن في الولايات المتحدة الاميركية اذ أخرها الطيران الكندي ووصلت الى مكان احيائها حفلها من دون ان تكون قد وصلت حقائبها.

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وتأخرت على الجمهور الذي انتظرها فاعتذرت منه ووعدته بحفلة لن ينساها ابداً: لما الطيران الكندي اخرنا ما وصلوا شنطنا، كان احب علي انو كون موجودة بعد قبل تطول قعدتي معكن، بس رح انطولها وتكون سهرتنا من احلى السهرات.



وعلقت على الفيديو الذي نشرته على صفحتها : "من كندا على هيوستن ما وصلوا الشنط لهلأ، بس عملنا المستحيل لنقدر نكون مع احلى جمهور".







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